الحرب تعيد تعريف الواقع الموضوعي





إن الحرب السودانية الحالية شكلت صدمة وجودية هائلة وغير مسبوقة من حيث القوة والعواقب. ولذلك فمن الخطورة والخطأ الاستمرار في التفكير والتموقع والنعيق بناء على نفس القناعات والتحيزات والرؤى القديمة. الحرب تفتتح فصلا جديدا في التاريخ السوداني، وبالتالي نحتاج إلى تحديث ياخذ في الحسبان ما استجد مصحوبا بتفكير جديد ومراجعة كاملة لكل المعطيات والملعلبات والمسلمات والتحالفات السياسية السابقة لنشوب الحرب.

الاستمرار في التشبث بالصيغ والبديهيات القديمة يعني أننا نؤمن بأن الحرب لم تغير شيئاً. وهذا الاعتقاد بانننا ما زلنا نملك رفاهية التمترس وفق قناعات ما قبل الحرب غبي وخطير على وجود السودان.

الحرب أعادت تعريف الواقع الوطني الموضوعي. فهل نملك رفاهية مقاربة الواقع الجديد بنفس عقليات وقناعات ما قبل الحرب؟

معتصم اقرع