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عائشة الماجدي: يا جنجويد طالما انهزمتوا نفسياً وحربياً ومقدراتكم انتهت إستسلموا ساي ما فيها شئ !
مرتزقة الدعم السريع غلبهم بل الجياشة بدل ما يهاجموا محل دواس الجيش ليهم ..
أصبحوا شغالين زي طيارات ورق الشُفع بالمسيرات لشندي وغيرها شغالين مناوشات زول خلاااااص انتهي …
عليه يا جنجويد طالما انهزمتوا نفسياً وحربياً ومقدراتكم انتهت
إستسلموا ساي ما فيها شئ !
ويا عطالة قحت شايفة صفحاتكم شغالة بمسيرات شندي بتفتشوا للتشكيك والتخوين وعايزين تشوفوا مراقة تنقذوا بيها ناسكم المرتزقة ديل !
بس الجيش صاحي …
إذ لم تكن أسد تحمي الوطن فلا تكون قحاتي تعوي علي الشرفاء ✌️
عائشة الماجدي
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