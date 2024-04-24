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عائشة الماجدي: يا جنجويد طالما انهزمتوا نفسياً وحربياً ومقدراتكم انتهت إستسلموا ساي ما فيها شئ !

2024/04/24
عائشة الماجدي2

مرتزقة الدعم السريع غلبهم بل الجياشة بدل ما يهاجموا محل دواس الجيش ليهم ..
أصبحوا شغالين زي طيارات ورق الشُفع بالمسيرات لشندي وغيرها شغالين مناوشات زول خلاااااص انتهي …

عليه يا جنجويد طالما انهزمتوا نفسياً وحربياً ومقدراتكم انتهت
إستسلموا ساي ما فيها شئ !

ويا عطالة قحت شايفة صفحاتكم شغالة بمسيرات شندي بتفتشوا للتشكيك والتخوين وعايزين تشوفوا مراقة تنقذوا بيها ناسكم المرتزقة ديل !
بس الجيش صاحي …

إذ لم تكن أسد تحمي الوطن فلا تكون قحاتي تعوي علي الشرفاء ✌️
عائشة الماجدي

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