عائشة الماجدي: يا جنجويد طالما انهزمتوا نفسياً وحربياً ومقدراتكم انتهت إستسلموا ساي ما فيها شئ !





مرتزقة الدعم السريع غلبهم بل الجياشة بدل ما يهاجموا محل دواس الجيش ليهم ..

أصبحوا شغالين زي طيارات ورق الشُفع بالمسيرات لشندي وغيرها شغالين مناوشات زول خلاااااص انتهي …

عليه يا جنجويد طالما انهزمتوا نفسياً وحربياً ومقدراتكم انتهت

إستسلموا ساي ما فيها شئ !

ويا عطالة قحت شايفة صفحاتكم شغالة بمسيرات شندي بتفتشوا للتشكيك والتخوين وعايزين تشوفوا مراقة تنقذوا بيها ناسكم المرتزقة ديل !

بس الجيش صاحي …

إذ لم تكن أسد تحمي الوطن فلا تكون قحاتي تعوي علي الشرفاء ✌️

عائشة الماجدي