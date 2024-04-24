والي الخرطوم يلتقي بلجنة وزارة الداخلية الخاصة بتقييم أوضاع السجون





التقى والي ولاية الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، باللجنة المكلفة من وزارة الداخلية لتقييم أوضاع السجون في الولاية، وذلك بحضور الفريق شرطة دكتور إبراهيم شمين، مساعد المدير العام لشرطة الولاية، يوم الثلاثاء.

وأوضح رئيس اللجنة، العميد شرطة سمير إبراهيم، أنهم قاموا بجولة تفقدية على السجون في المناطق التي تخضع لسيطرة القوات المسلحة، وقاموا بتقييم الأضرار التي لحقت بها ومدى جاهزيتها للعمل، بالإضافة إلى تحديد المواقع التي تحتاج إلى أعمال صيانة.

من جانبه، أوضح والي الخرطوم أنه بعد أداء الشرطة والنيابة والمحكمة لواجباتها، أصبح هناك حاجة ماسة للسجون لاحتجاز المحكومين والمتهمين في إطار سياسة تطبيع الحياة وتمكين الأجهزة القضائية من أداء مهامها بكفاءة.

وأشار إلى أن اللجنة ستواصل أعمالها بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية بشؤون السجون.

المكتب الصحفي لشرطة السودان