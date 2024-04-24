سياسية

تمبور: دارفور ستظل إقليما موحدا .. والحوري يقول بأن العدو يرفع الروح المعنوية لقواته عبر إطلاق مسيرات على المدن الآمنة

2024/04/24
tambor sudan
مصطفى تمبور

قال رئيس حركة جيش تحرير السودان القائد مصطفي تمبور بأن دارفور ستظل إقليما موحدا بإرثها وتاريخها ولن تتأثر بالمساعي الدؤوبة لمحاور الشر الإقليمية والدولية التي تريد تغيير ديمغرافيتها.
وقالت رئيس تحرير صحيفة القوات المسلحة السابق ابراهيم الحوري بأن العدو يرفع الروح المعنوية لقواته عبر إطلاق مسيرات على المدن الآمنة بعد تزايد خسائره.
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الجزيرة – السودان

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