بيان من مجلس شوري قبيلة الجعليين





بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس شوري قبيلة الجعليين

يرحب مجلس شوري قبيلة الجعليين بموقف الأمير موسي هلال الرمز الوطني الكبير وزعيم قبيلة المحاميد الرزيقات قائد مجلس الصحوة الثوري وهو يعلن من قلب دارفور الجريحة ومن دامرته مستريحة انحيازه الكامل لشعبه ومؤسسات الدولة الشرعية وقتاله بجانب القوات المسلحة

بهذا الإعلان الفارق والموقف التاريخي المهيب الذي أعلنه شيخ موسي هلال تكتمل اللوحة الوطنية وتصطف كل القوي المهمة والكيانات المجتمعية بجانب قوات الشعب المسلحة

في معركة البلاد الوجودية لتفل المؤامرة الكبيرة التي استهدفت بلادنا وأمتنا

مجلس شوري الجعليين يذكر أهل شرق السودان بهذا الموقف الوطني ليقاربوا الصفوف وينبذوا الفتنة حتي لايؤتي بلدنا من شرقه فحراس الحدود الشرقية وحماتها يجب أن لايتخلوا عن واجبهم ويتلجلجوا حين يكون ذلك فرضا

من قلب السودان ومركزه شندي نبعث بكل البشارات لأبناء شعبنا وأمتنا أن النصر قد اقترب من اي وقت مضي فاصبروا وابشروا

مجلس شوري قبيلة الجعليين

شندي ٢٢/ابريل ٢٢٠٤