ماذا قالت قيادة “الفرقة الـ3 مشاة” – شندي بعد حادثة المسيرات؟

قالت قيادة “الفرقة الـ3 مشاة” – شندي بولاية نهر النيل بأن المضادات الأرضية والجوية دمرت مسيرتين، الأولى تم تدميرها في حدود قيادة الفرقة وسقطت أجزاء منها في جزء من مباني مطار الفرقة، والثانية تم تدميرها وسقطت أجزاء منها حول مباني المطار دون أن تتسببا بأي أضرار. وذلك نهار الثلاثاء 23 أبريل 2024.
– الأوضاع بالفرقة ومدينة شندي تسير بصوره طبيعية وليس هنالك ما يدعو لإغلاق الأسواق أو تعطيل العمل.
دفاعات الجيش تصد هجوماً بالمسيرات على مدينة شندي بولاية نهر النيل.. مزيد من التفاصيل مع مراسلة الشرق مها التلب:
الشرق للأخبار
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