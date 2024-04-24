أرسنال يسحق تشيلسي ويبتعد في صدارة دوري إنكلترا





في مباراة مثيرة، تغلب فريق أرسنال على منافسه التقليدي تشيلسي بنتيجة 5-صفر يوم الثلاثاء، مما جعله يبتعد بفارق ثلاث نقاط في صدارة ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

أرسنال رد بشكل قاطع على أي شكوك قد تكون متبقية بشأن قدرته على المنافسة، إذ منح لياندرو تروسار التقدم المبكر، تلاه بن وايت وكاي هافرتس بتسجيل هدفين لكل منهما في فترة مثيرة من المباراة في بداية الشوط الثاني، مما أدى إلى تفوق مذهل على تشيلسي المذهول.

هذا الانتصار يُرسل رسالة قوية من أرسنال، الذي تعافى بشكل ملحوظ من الهزيمة السابقة أمام أستون فيلا والخروج من دوري أبطال أوروبا، مما يضع ضغطًا على ليفربول ومانشستر سيتي قبل أربع مباريات متبقية.

أرسنال يمتلك الآن 77 نقطة من 34 مباراة، بينما يمتلك ليفربول 74 نقطة من 33 مباراة، ويمتلك مانشستر سيتي 73 نقطة ولكن لديه مباراتين مؤجلتين، الأولى ستكون مع برايتون آند هوف ألبيون يوم الخميس المقبل.

وهذه هي المرة السادسة التي يسجل فيها أرسنال خمسة أهداف أو أكثر في مباراة بالدوري الممتاز هذا الموسم. وفي مثل هذا السباق المتقارب، يتمتع الفريق بفارق أهداف كبير وهو ما قد يكون حاسما.

وبالنسبة لتشيلسي صاحب المركز التاسع، كانت هذه أكبر هزيمة له على الإطلاق أمام أرسنال وضربة قوية في محاولته الزحف إلى مركز مؤهل للعب في أوروبا بعد أيام فقط من هزيمته بصعوبة في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي.

رويترز