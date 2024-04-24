مقترح لارسال هذه الرسالة لأى من معارفكم من السودانيين الأمريكيين، لإرسالها إلى النواب في دوائرهم





#السلاح_الأمريكي_يقتلنا

أقترح عليكم ارسال هذه الرسالة لأى من معارفكم من السودانيين الأمريكيين ، لإرسالها إلى النواب في دوائرهم.. 👇

السيناتور …..،

اسمي …….، أعيش في …، …… أنا أصلا من السودان. اندلعت حرب فجأة في أبريل من العام الماضي في السودان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. أجبرت قوات الدعم السريع عائلتي الكبيرة في السودان على الانتقال من منازلهم في العاصمة الخرطوم ومقاطعة الجزيرة واستخدمت قوات الدعم السريع منازلهم كقاعدة عسكرية ومخزن للذخيرة. نهبت قوات الدعم السريع منازل عائلتي وأخذت ممتلكاتهم (السيارات والذهب والأموال). وجلدت قوات الدعم السريع أخواتي وأخذت مجوهراتهن من أيديهن. قُتل أبرياء في قرية عائلتي بمقاطعة الجزيرة في السودان على يد قوات الدعم السريع أثناء دفاعهم عن منازلهم. لقد شعرت أنا وعائلتي في الولايات المتحدة بالصدمة بسبب الجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع ضد أحبائنا في السودان. وكما هو معروف، تتهم الأمم المتحدة ووزارة الخارجية قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في منطقة دارفور بالسودان.

وأنا أتابع الأخبار في السودان، هزتني صورة (يرجى الاطلاع على الصورة المرفقة). ويظهر في الصورة عناصر من قوات الدعم السريع (المعروفين بزيهم العسكري) يحملون صاروخ أمريكي من طراز FGM-148 Javelin. لقد صدمتني الصورة لأنني، كأمريكي ودافع ضرائب، رأيت سلاحًا أمريكيًا تم تصنيعه بأموال دافعي الضرائب على أيدي هذه الميليشيا الإرهابية التي تحتل الآن منازل عائلتي في السودان. ومن المحزن أن نرى الأسلحة الأمريكية تستخدم في جرائم حرب ترتكب ضد الأبرياء في السودان من قبل المليشيات الإرهابية مثل قوات الدعم السريع. على حد علمي فإن هذا النوع من الأسلحة يحتاج إلى موافقة خاصة من الكونغرس الأمريكي قبل بيعه لأي جهة، يرجى تقديم توضيحات حول كيفية إنهاء هذا السلاح الأمريكي على يد هذه المليشيا الإرهابية وكيف يمكن للكونغرس والحكومة الأمريكية أن يفعلوا ذلك. منع حدوث ذلك في المستقبل.

لقد قمت بالتصويت لك لتكون ممثلنا عن ولاية تكساس في مجلس الشيوخ الأمريكي لأنني متأكد من أنك تستطيع إسماع صوتنا في الكونجرس الأمريكي.