



ركاب سرجين وقيع..

على السيد الفريق أول عبدالفتاح البرهان القائد الأعلى للقوات المسلحة أن يعلم أننا نثق في قيادة الجيش كامل الثقة ولانسمح لأنفسنا بالتدخل في أدارته للمعركة إلا من باب النصح والحرص فقط دون أدعاء للمعرفة..

لكن عليه أيضاً أن يعلم أنه لدينا الكثير الذي نريد قوله لعبد الفتاح البرهان الذي يقود مؤسسات الدولة والبلاد تحتاج لحكومة فاعلة وقوية ورابطة لجأشها تهيئ له الأجواء ليمارس مهامه كقائد هذه المعركة بكل أرتياح..

أما إن أراد أن يلعب الدورين معاً فعليه أن يتذكر مقولة أهلنا (مشاي دربين ضهيب وركاب سرجين وقيع) وليس مناسباً أنه كل صباح نوجه النقد لمسؤول وبعد يقع الفأس في الراس يتم أعفاءه وتكون مروة البلد كملت..



#ام_وضاح