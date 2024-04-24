يحق للجمارك التصرف في البضائع المتواجدة بالموانئ حال العزوف عن استلامها..!!





أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، عن اقتراب انخفاض أسعار السلع الأساسية التي تشكل جزءًا أساسيًا من حياة المواطنين، وذلك نتيجة للتراجع الذي شهدته أسعار الجملة بنسب تتراوح بين 30% و40%، وانخفاض أسعار البيع بالتجزئة بنسب تتراوح بين 15% و35%. وأوضح الحمصاني خلال مداخلة هاتفية في برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد أن نسبة التراجع في أسعار السلع بشكل عام وصلت إلى 22%.

وأشار الحمصاني إلى أن هناك بعض التشكيكات والهجمات على مدى صحة هذه الأنباء، مؤكدًا أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، مثل توحيد سعر الصرف والقضاء على الأسواق الموازية، وتوفير العملة الدولارية، أتاحت للتجار إمكانية إتمام معاملاتهم بكفاءة.

وأضاف أن وجود بعض البضائع في الموانئ يعود إلى رغبة التجار في تحقيق مكاسب إضافية من خلال انتظار تراجع سعر الدولار، وليس بسبب نقص الدولار كما يتم تداوله، مؤكدًا أن الجمارك لها الحق في بيع البضائع المخزنة بعد مرور مدة معينة وفقًا للقانون.

صحيفة الاسبوع