أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب الهجمات الإلكترونية





أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على إيران، وذلك استنادًا إلى ما نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”. وأوضحت الوزارة أن العقوبات تستهدف أفرادًا وكيانات شاركوا في هجمات إلكترونية ضد مؤسسات أمريكية.

في سياق متصل، أشار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل جروسي، خلال مقابلة تلفزيونية، إلى أن تخصيب إيران لليورانيوم وعدم السماح للمفتشين الدوليين بالوصول إلى منشآتها النووية أثارا مخاوف بشأن نواياها النووية، مؤكدًا في الوقت نفسه استمرار المحادثات.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية دويتشه فيله بأن جروسي أشار خلال المقابلة إلى أن إيران على بُعد “أسابيع وليس أشهر” من الحصول على كمية كافية من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة نووية، مؤكدًا أن أهداف إيران في هذا السياق غير واضحة ويصعب التكهن بها.

صحيفة الاسبوع