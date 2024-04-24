حقيقة مصفاة الخرطوم





يجهل الشارع حقيقة كنه المصفاة بالكامل. ولكن ثلاث إشارات أماطة اللثام عن ذلك الكنه.

الأولى: فيديو بثته كتيبة الردع الإلكترونية التابعة للجيش. أوضحت فيه كمية عربات المواطنين التي تحتجزها مرتزقة حميدتي بالمصفاة. وربما أبالغ إذا قلت: (مهنية كتيبة الردع تجلت في رصد دقيق لداخل المصفاة. وأظن المتابعة تشمل حتى النملة من عل وهي تدخل وتخرج من بيتها).

الثانية: تسجيل صوتي لصابط بالقوات المسلحة. أفصح فيه عن وجود مطار بالمصفاة. وعدد كبير من قيادات المرتزقة. وإن جاز التعبير كما أفاد فهو بمثابة القيادة العامة للمرتزقة.

الثالثة: استنباطا من صراخ التقزميين. فهو كرت مهم للمناورة السياسية. َوبفقدهم له. نهديهم رائعة ود البادية (خاتمي خاتم الياقوت).

وخلاصة الأمر من خلال المتابعة لتطورات الميدان. نجزم بأن ساعة النصر واكتمال الهلال نراها رأي العين.



د. أحمد عيسى محمود

عيساوي

الثلاثاء ٢٠٢٤/٤/٢٣