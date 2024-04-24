تبيان: القحاطة هم المدورين مليشيا الدعم السريع وشغالين يرسموا ليها في الخط الاعلامي





المنشور الحذفو محمد خليفه ( دنقر ) كشف لينا حاجه مهمه هي النيه المبيته والمخطط المرسوم لمليشيا الدعم السريع.. لأنوا محمد خليفه كتب كلام مستحيل يكون من وحي الخيال أو منشور الهدف منو نشر شائعه حتى زمن النشر كان متزامن مع أخبار المسيرات الإستهدفت محلية شندي ..

في الوقت الكانت فيهو الاخبار بتقول إنو في مسيرة في شندي مابين مُصدٍق ومكذب .. طلع محمد خليفه (دنقر ) كتب منشور أولي وذكر إنها ما مسيره واحده إنما هجوم كامل لعدد من المسيرات وبالفعل طلع الهجوم بعدد من المسيرات وليس مسيرة واحده … بعديها بنصف ساعة اردف المنشور الاول بمنشور بآخر بعد إسقاط المسيره الأولى وقال

بالتزامن مع الهجوم بالمسيرات هنالك إشتباكات عنيفه داخل الفرقه الثالثه مشاه شندي بين الجيش وخلايا نائمه داخله تابعه لمليشيا الدعم السريع وقال إنو الجيش استطاع السيطره على الموقف والآن ينتشر في الشوارع القريبه من القياده

الكلآم الكتبو محمد خليفه دنقر بالنسبة لي كلام ماعادي إنما هو كلام بيوحي ليك عن شكل السيناريو الكان مفترض يحصل داخل شندي عشان كده لازم الناس تنتبه وتكون متحسبه وتتابع تحركات العامه ومراجعه الوجود والانتشار داخل الأحياء والاسواق وتكون حريصه كل الحرص ع التدقيق في التفاصيل وترصد تحركات ناشطي قحط المعروفين … القحاطه ديل هم المدورين مليشيا الدعم السريع وشغالين يرسموا ليها في الخط الاعلامي السيناريوهات ويجيبوها شكل اخبار منقوله وعاجله … خليفه دنقر ماقال إلا المتوقع وماحذفوا إلا لمن فشل المخطط ..

محمد خليفه أدانا معلومه مهمه عن خطة المليشيا داخل شندي قبل تفشل وإعتذر بعديها لكن نحن نقول فشلت اليوم ومتوقعه غدا ومن المهم الانتباه العمل على تأمين الداخل قبل الخارج …

حيا الله شباب شندي

#معركة_الكرامه

✍️ تبيان توفيق الماحي أكد