🔴 كيكل لو أصلاً راجل ماكان جاب العار لبنات عمه





كيكل قدر ما يقعد في حته براهو أو يحاول ينوم نفسوا قاعده تسيء .. ليهو النايم ليها شنو ياعٍره ياجبان ياوٍسخ يا ماراجل هسه مابتخجل عايز تنوم بعد السويتو ده حتودي وشك من نفسك وين . شوف اخواتك وبنات بلدك وأهلك حصل ليهم شنو بعد عملتك العملتها دي في زول عاقل بجيب العار لي أهلوا.. قوم تقوم لٍهاتك عامل وشك الشين ده ياخسارة الولادة والتٍربايه وكوم الشنب وطول الكرعين.. قوم الله لاغزه فيك بركه ..

كيكل مابيقدر يتكلم مع نفسوا خلي لم يقدر يدافع عن أخوه وأهلوا.

كيكل لو أصلاً راجل ماكان جاب العار لبنات عمو … كيكل شنو البيشيل تار أخوه .. كيكل ولادة مشكوك فيها … في زول عاقل ببيع شرف أخواتو للمرتزقه… الناس المٍتل كيكل ديل بيموتوا كمد بس وخًجله ووجع قلب وعذاب ضمير وشتيمه داخليه …

تبيان توفيق الماحي أكد

