مكي المغربي: أتوقع أن يرتفع مستوى الرد على الإمارات بسبب الإصرار على الإنكار.. غالبا عقار.. كباشي.. البرهان..!





لو حقيقة هناك من يوصي ويدفع بقيادة البلد في إتجاه قطع العلاقات مع كينيا، هذا يعني أن هنالك من قبض الثمن لتحطيم العلاقات الخارجية والديبلوماسية السودانية، وذلك بالركوب على موجات الغضب لاتخاذ قرارات خاطئة و”خبيثة”.

طراطيش كلام وأتمنى أن تكون أكاذيب.

السودان الآن أقوى عسكريا وسياسيا .. ويجب تفعيل عمل السفارة .. كينيا ليست (روتو) هي مجتمع سياسي مفتوح ومتلاطم في بعضه .. بل (روتو) أضعف حلقة فيه.

السفير السوداني في كينيا، كمال جبارة، رجل لديه همة عالية وحضور فاعل جدا في المحافل بين رصفاءه .. استفيدوا منه لا تعطلوه.

إذا وجد عملاء مثل السوس يرغبون في تنفيذ خطة تجفيف تمثيل السودان في عواصم محددة لتخلوا المساحات لتمثيل مكاتب المليشيا و”تقزم” الحقوهم بقائمة المتهمين في النائب العام فورا.

أتوقع أن يرتفع مستوى الرد على الإمارات بسبب الإصرار على الإنكار.

غالبا عقار .. كباشي .. البرهان..!

أكرر .. إياكم وقطع العلاقات.

مكي المغربي