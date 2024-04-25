كانت فترة سيئة من تاريخ السودان يقودها شركاء متشاكسون





□ لا يمكن أن تكون هناك فترة انتقالية بدون عسكر.

□ قلنا هذا الكلام بأن فترة الثورات تكون فيها هشاشة أمنية، ولابد من عسكر لسد ثغرات الأمن.

□ وحتى يحدث انتقال سلس عبر انتخابات، لكن للأسف كانت فترة انتقالية يشارك فيها مدنيون بلا انتخاب ولا تفويض، وطبعا سيصفون حساباتهم، وسيحرصون على إلا تقوم انتخابات إذا لم يضمنوا العودة للكراسي.

□ فكانت فترة سيئة من تاريخ السودان يقودها شركاء متشاكسون.

□ لا يجب أن يكون هناك اي مساحة لفترة انتقالية طويلة،

لابد من انتخابات بأعجل ما تيسر.

□ فتمثيل نسبي أفضل من حكم دكتاتورية مدنية أو عسكرية.

د. إمام عكاشة