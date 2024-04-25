رأي ومقالات

موسى هلال للسياسة وليس للقتال!!

2024/04/25
موسى هلال

*الدور الذي يمكن أن يلعبه الشيخ موسى هلال في معركة الكرامة بالسياسة أهم من المشاركة في القتال*

*قتال شيخ موسى يمكن أن يعقد الأوضاع أكثر وما يمكن أن يحققه بالسياسة أسهل*
*هلال شيخ المحاميد شخصية مؤثرة ومن عشيرة كبيرة في معادلات الاحداث في دارفور ولها امتدادات خارج السودان*

*سياسة الشيخ موسى هلال أثناء الحرب أبلغ من الرصاص ويمكن أن يخسر شيخ موسى معركة لكنه لن يخسر كلمة*

*كلمة واحدة-يستطيع الشيخ موسى هلال أن يدعو كافة قيادات وأبناء القبائل في صفوف مليشيا الدعم السريع ويجد استجابة*

*المطلوب من شيخ هلال ليس القتال إذا – إلا دفاع عن النفس -والمطلوب منه مخاطبة المقاتلين في صفوف مليشيا الدعم السريع*

*المطلوب من شيخ موسى العمل على إستعادة أبناء القبائل بل والقبائل نفسها وتجريد قيادة المليشيا من أي دعم !!*

*الشيخ موسى هلال من القيادات القبلية القديرة ومن الإدارات الأهلية المحترمة ومن الزعامات الوطنية التى ان قالت سمعت وان فعلت أنجزت وموقفه المعلن لصالح الوطن ليس بمستغرب ولا مستبعد*

*هكذا هي القيادات والإدارات وهؤلاء هم الحكماء*

*بقلم بكرى المدنى*
بكري المدني

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2024/04/25