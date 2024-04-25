في ناس بعترضو كيف الناس تعرس والدنيا حرب





في ناس بعترضو كيف الناس تعرس و الدنيا حرب

أولا الزول البقول كده عندو تصور خاطىء للزواج وهو إلا حفلة و بهرجة، و العقد و الزواج ممكن يتم في المسجد و الناس تبقى مارقه و تستلم زوجتك الموضوع أسهل مما عقده الناس،ياخ عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه تزوج و ما ورى الرسول صلى الله عليه وسلم ما عشان هو ما بقدر الرسول،لكن لأن الأمر كان سهلا ميسرا،سيدنا النبي يلقاهو يقوليك أتزوجت عشان شاف عليهو أثر الصفرة في ثيابه (ريحة العريس ممكم تقول )

الثاني ياخي الصحابة ديل في عز أزماتهم مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بتزوجو و الأمور ماشى

ا في غزوة الخندق التي قال الله عن حال الناس فيها (وبلغت القلوب الحناجر) مع ذلك لكن شوف في حديث أبي سعيد الخدري و هو حديث طويل انو في فتى كان حديث عهد بعرس

و أثناء ما الناس محاصرين كان بستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في منتصف النهار و بحفرو في الخندق بمشي و بجي و الموضوع عادي و سيدنا النبي بقوليهو كمان شيل سلاحك فإني أخشى عليك بني قريظة

و شوفو أخوانا في غز…ة الدانات مدورة و الدايات مدورة اللهم بارك

ان شاءالله في منشور قادم أتناول موضوع النظرة الشرعية برضو بعض الإخوة طلبوا بعض التوجيهات …

مصطفى ميرغني