شيخ الأمين : افتتحنا مستوصفاً للعلاج المجاني في أمدرمان وخدماتنا مستمرة في المسيد





قال الشيخ الأمين عمر الأمين بأنهم قاموا بافتتاح مستشفى مجاني في أمدرمان القديمة – سوق الشجرة بحي ابوروف. وقال شيخ الأمين بأنهم لازالوا يقدمون الخدمات في المسيد مثل ستر الموتى، وخدمات الصيدلة وتعليم الأطفال، إضافة لتقديم الوجبات الثلاث. وكتب شيخ الأمين:

قمنا أول أمس الموافق ٢٢ أبريل ٢٠٢٤م بجلب عدد من المعدات والكوادر الطبية في مستوصف كان خالياً تماماً.

وقد شاركنا في هذا الإفتتاح المدير التنفيذي لمنطقة أمدرمان والعميد قائد المتحرك العسكري.

يقع هذا المستوصف في سوق الشجرة حي ابوروف أمدرمان.

يتضمن المبنى غرفة للعمليات، ومعمل للفحوصات الطبية، ويعمل به عدد من الكوادر الطبية، وفي المستوصف أعداد بسيطة من السراير.

شرعنا في العمل بفضل العلي القدير وننوي أن يستمر حتى نستطيع المساهمة في علاج الناس.

لازلنا نقدم الوجبات الثلاث في المسيد، إضافة للخدمات الأخرى : مثل توصيل المياه إلى المنازل في الاحياء المجاورة، وخدمات الصيدلية كذلك مستمرة، وتعليم الأطفال داخل المسيد، والمساهمة في ستر جثث الموتى.

هذه واجبات دينية أخلاقية إجتماعية ورثناها من قيم شعبنا العظيم، والذي لن نضِن عليه بشيء ودون ذلك الأرواح والمُهج.

كل ما نملكه وظفناه، وسوف نوظفه في صالح شعبنا ووطنا.

ندعو الله أن يحفظ السودان من التمزق والتشرذم.

الشيخ الأمين عمر الأمين طه

أم درمان ودالبنا

٢٤ أبريل ٢٠٢٤م

رصد وتحرير – “النيلين”