سياسية

جبريل إبراهيم: الحرب التي اشعلتها مليشيا الدعم السريع مشروع أجنبي بامتياز

2024/04/24
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دكتور جبريل ابراهيم

قال الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي – رئيس حركة العدل والمساواة السودانية – بأن الحرب التي اشعلتها مليشيا الدعم السريع بعد فشل انقلابها ليست حرب إثنية، و إنما هو مشروع أجنبي بامتياز من حيث الأهداف و الترتيب و التمويل، و ما المليشيا إلا اداة و واجهة. موقف الشيخ موسى هلال المعلن أبلغ دليل على ما ذهبنا اليه، و يجب ألا يسمح لها أن تتحول إلى حرب قبلية أو جهوية.
رصد وتحرير – “النيلين”

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