تسريب فيديو محادثة حكام الفار في واقعة «هدف الكلاسيكو» الملغى





تم تسريب تسجيل صوتي لمحادثة بين الحكم سيزار سوتو ومساعده سانشيز مارتينيز أثناء مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، وذلك أثناء التحقيق في صحة الهدف الملغى لامين جمال.

خلال المحادثة، تحدث سوتو باللغتين الإسبانية والإنجليزية مع لاعبي الفريقين وأبلغ جوندوجان بعدم توفر تقنية خط المرمى، وأنه سينتظر قرار الفيديو المساعد بخصوص الهدف.

سانشيز طلب من سوتو الوقت الكافي للتأكد من صحة القرار، وأظهرت التحقيقات عدم وضوح الكاميرات بشأن مرور الكرة خط المرمى.

سوتو حاول إعطاء الفيديو المساعد الوقت الكافي وتحدث مع اللاعبين بينما انتهى سانشيز من عمله.

أعلن الفيديو المساعد احتساب ركلة ركنية لبرشلونة بسبب عدم وضوح الصور، مما أثار اعتراض رئيس برشلونة وتهديده بطلب إعادة المباراة بسبب عدم احتساب الهدف.

تسريب صادم لمحادثة الحكم مع غرفة الفار بخصوص هدف برشلونة الملغي! 😳 pic.twitter.com/qGOrrTSrCK — Kooora (@kooora) April 23, 2024

صحيفة الخليج