مصر تتعاقد لشراء نصف مليون طن سكر





أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر، على أن الوزارة قامت بوضع خطط فعّالة لتأمين احتياطي استراتيجي من السلع الرئيسية. وأوضح أنه تم حتى الآن التعاقد على شراء 500 ألف طن من السكر تباعًا.

أثناء اجتماع رئسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، لمتابعة جهود توفير السلع الأساسية وزيادة حجم الاحتياطي الاستراتيجي، أضاف الوزير أن عمليات توريد القمح تتم بمعدلات متميزة وأعلى من أي فترة خلال السنوات الثلاث الماضية. وأكد أن الوزارة تمتلك مخزونًا كبيرًا سابقًا من هذه السلعة المهمة.

وأوضح المصيلحي أن الوزارة تمتلك مخزونًا من الزيت، وتم عقد اجتماعات مع جميع المسؤولين المعنيين بهذه السلعة. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى عقد اجتماعات مع الموردين والتجار للذرة وفول الصويا، واتفقوا على تأسيس شبكة لرصد المخزون المتوفر من هاتين السلعتين وزيادته بصفة مستمرة، وتم استيراد جزء كبير من الاحتياجات لتخزينها.

في الاجتماع، استعرض السيد القصير، وزير الزراعة، إجمالي ما تم الإفراج عنه من أعلاف في الفترة الماضية، وأشار إلى عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة قبل الأزمة الأخيرة، مع انخفاض ملحوظ في الأسعار، خاصة في ظل توفير الجهاز المصرفي للمُكوّن الدولاري اللازم.

وقال إنه تم تحديد الاحتياجات المطلوبة خلال الفترة المقبلة، ويتم العمل على تكوين احتياطي استراتيجي، حتى لا تحدث أزمة مستقبلية، لافتاً إلى أنه تم توفير أعلاف بما قيمته 1.2 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.

وشهد الاجتماع، الذي عُقد بحضور وكيل محافظ البنك المركزي، ومسؤولي عدد من الجهات المعنية، موقف توفر اللحوم والدواجن في مختلف الأسواق، بالكميات والأسعار المناسبة. وقد استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الاجتماع، بالإشارة إلى ضرورة وجود مخزون كاف من السلع الرئيسية، واحتياطي استراتيجي منها، بحيث تكون لدى الدولة القدرة على التدخل في أي وقت تحدث به أزمة، بهدف إحداث التوازن المطلوب في الأسعار وغلق الأبواب على من يريد أن يتلاعب في أسعار هذه السلع الرئيسية، التي تضم سلع القمح، والزيت، والسكر، والذرة، وغير ذلك.

وأكد رئيس الوزراء جاهزية الجهاز المصرفي لإتاحة أي مكون دولاري لازم لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من تلك السلع الرئيسية، لافتاً إلى أهمية وجود مخازن جاهزة لاستقبال وتخزين هذا الاحتياطي الكبير من هذه السلع.

صحيفة الخليج