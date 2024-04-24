الخارجية الروسية: تدريبات الناتو في فنلندا عمل استفزازي





قالت ماريا زاخاروفا، المُتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن التدريبات التي تقوم بها حلف شمال الأطلسي “الناتو” في فنلندا، والتي ستبدأ في 26 إبريل/نيسان، بالقرب من الحدود الروسية، تمثل عملاً استفزازيًا. وأشارت إلى أن هذه التدريبات العسكرية للناتو قرب الحدود الروسية تأتي بطبيعتها استفزازية، حيث تهدف إلى فرض ضغط عسكري على الاتحاد الروسي من خلال إظهار القوة.

وأضافت زاخاروفا في تصريحات نشرتها وكالة الإعلام الروسية يوم الأربعاء أن هذه التدريبات تزيد من خطر وقوع حوادث عسكرية محتملة.

صحيفة الخليج