واشنطن تنذر «تيك توك»: إما قطع العلاقات مع بكين أو الحظر





أقر الكونغرس الأمريكي، يوم الثلاثاء، قانونًا يطالب مجموعة تيك توك العملاقة بفصل علاقاتها مع شركتها الأم “بايتدانس” وتوسيع نطاق ذلك الفصل مع الصين، في حال عدم رغبتها في مواجهة خطر حظر العمل في الولايات المتحدة. وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن فورًا أنه سيوقع القانون الذي أقره مجلس النواب قبل عدة أيام.

يأتي هذا التحرك كجزء من سلسلة إجراءات يتخذها الكونغرس، والتي تشمل بالأساس تقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، بالإضافة إلى تقديم مساعدات لعدد من القضايا الأخرى.

وكان الرئيس الأمريكي، الديمقراطي والمرشح لولاية ثانية في انتخابات نوفمبر، قد أعرب عن قلقه بشأن تيك توك خلال محادثة مع نظيره الصيني شي جينبينغ في أوائل إبريل.

واحتجت شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة مباشرة بعد التصويت في مجلس النواب السبت، معتبرة أن حظر تيك توك «سيشكل انتهاكاً لحرية التعبير» لـ170 مليون أمريكي. وإذا دخل النص حيز التنفيذ فسيجبر «بايتدانس» الشركة الصينية الأم لتيك توك على بيع التطبيق خلال 12 شهراً وإلا فسيتم استبعاده من متاجر «آبل» و«غوغل» على الأراضي الأمريكية.

لكن الحظر المحتمل يمكن أن يواجه طعناً في القضاء.

واشنطن – (أ ف ب)

صحيفة الخليج