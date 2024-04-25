مصر.. ضبط عصابة حاولت غسل 900 مليون جنيه





ضبطت الشرطة المصرية عصابة مكونة من ثمانية أفراد، بتهمة غسل مبلغ يصل إلى 900 مليون جنيه، والذي تم جمعه من نشاطهم الإجرامي في تجارة المخدرات.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الداخلية يوم الثلاثاء، فقد عملت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأشخاص الثمانية، من بينهم اثنان يعتبران مطلوبين للعدالة، ويقيمون في محافظتي الدقهلية والقاهرة.

تم القبض على هؤلاء الأفراد بتهمة غسل الأموال التي حصلوا عليها من نشاطهم الإجرامي في تجارة المخدرات، حيث حاولوا توريطها في أنشطة تجارية شرعية، مثل شراء العقارات والسيارات والأراضي الزراعية، بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي. تم تقدير قيمة الممتلكات التي تم ضبطها بحوالي 900 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين.

صحيفة الخليج