خطيبة نجم أرسنال تمسح صورها لسبب غريب – صورة

لورين فريير، خطيبة نجم أرسنال الإنجليزي ديكلان رايس (25 عاماً)، قررت مسح جميع صورها على حسابها في إنستغرام بعد تعرضها لانتقادات بسبب مظهرها ووصفها بأنها “بدينة”.

أثارت لورين انتباه الجمهور بعدما نشر مستخدم على إنستغرام صورها مع تعليقات سلبية تجاه مظهرها، بما في ذلك تشبيهها بالبدانة. وعلى الرغم من تحفظ ديكلان رايس على علاقتهما عن وسائل الإعلام، إلا أنهما قاما بنشر صور معًا في ديسمبر الماضي، حيث تم توجيه انتقادات لورين من قبل المستخدمين بسبب مظهرها.

من جانبها، قامت إحدى مشاهير التلفزيون بالدفاع عن لورين، معبرة عن إعجابها بجمالها واستغرابها من موجة الانتقادات التي تعرضت لها. وأكدت على أهمية قبول الآخرين بدون انتقادات، معبرة عن قلقها من كيفية تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على مفهوم الجمال في المجتمع.

رغم تفضيل رايس ولورين الابتعاد عن الأضواء، إلا أن رايس قام بوشم اسم ابنهما وتاريخ ميلاده على ذراعه، كتعبير عن حبه لهما.