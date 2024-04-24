نائب وزير الخارجية يستعرض محددات الموقف المصري تجاه الأزمة السودانية مع المبعوث النرويجي للسودان





السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، استقبل يوم الثلاثاء، جون أنطون جونسون، المبعوث النرويجي للسودان وجنوب السودان.

خلال اللقاء، ناقش نائب وزير الخارجية المصري مع المبعوث النرويجي الموقف المصري تجاه الأزمة في السودان، وأكد على أهمية حفظ سيادة ووحدة الأراضي السودانية وتعزيز تماسك مؤسساته الوطنية. بدوره، أثنى المبعوث النرويجي على التنسيق القائم بين مصر والنرويج، وأشاد بدور مصر في استضافة اللاجئين السودانيين وتقديم المساعدات الإنسانية لهم.

توصلا الجانبان إلى اتفاق حول أهمية التنسيق بين الجهود الوسيطة المختلفة، وضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وتعزيز الاستجابة للوضع الإنساني الصعب، وإعداد الأجواء لبدء عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب السوداني.

بوابة الأهرام