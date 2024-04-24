جرائم وحوادث
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين في 738 قضية مخدرات خلال 3 أيام
تمكّنت الأجهزة الأمنية المصرية في مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع قطاع الأمن المركزي في جميع المحافظات، من ضبط 738 قضية متعلقة بالمخدرات، وتنفيذ 122 ألف حكم قضائي متنوع، خلال فترة لا تتجاوز 3 أيام.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في كل حالة بشكل فردي، وما زالت الحملات الأمنية مستمرة.
تأتي هذه الجهود في إطار استمرار الحملات الأمنية المكثفة التي تستهدف مكافحة أعمال البلطجة وضبط المخالفين للقانون، وضبط حملة الأسلحة النارية والبيضاء، وتعزيز السيطرة الأمنية.
بوابة الأهرام
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