شاهد يسرا من العرض الخاص لفيلم “شقو” بالرياض ورسالتها للجمهور السعودي





يشارك الجمهور المحبّ للفنانة يسرا في لحظات خاصة، حيث نشرت صورًا جديدة لها أثناء حضورها العرض الخاص لفيلمها الجديد “شقو” في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وأعربت عن شكرها وتقديرها للجمهور السعودي على الترحيب الكبير.

نشرت يسرا الصور عبر حسابها الشخصي على منصة انستجرام، حيث ظهرت وهي تصل إلى العرض الخاص بالفيلم، وتفاعلت مع جمهورها السعودي الذي التقط معها بعض الصور التذكارية، وعبّرت عن سعادتها قائلة: “من العرض الخاص لفيلم شقو في الرياض، شكراً لكل جمهوري السعودي على الترحيب الكبير”.

فيلم شقو بطولة الفنان عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبوالحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمي ومن تأليف وسام صبري، ومن إخراج كريم السبكي.

بوابة الأهرام