بعد عودة الشناوي.. تعرف على الحارس الأقرب لعرين الأهلي الفترة المقبلة

كشف الإعلامي محمد الليثي عن توصية ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى الأهلي، بضرورة استمرار مصطفى شوبير في حراسة عرين الفريق خلال الفترة المقبلة، على الرغم من عودة محمد الشناوي للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق مؤخرًا.

وأوضح الليثي خلال برنامجه “10 و 10” على إذاعة أون تايم سبورت أف أم، أن الجهاز الفني للفريق، بقيادة مارسيل كولر، أبدى سعادته بعودة الشناوي للتدريبات الجماعية، ولكنه أكد على ضرورة استمرار شوبير كحارس أساسي، مع وجود الشناوي في قائمة البدلاء.

وأشار الليثي إلى أن يانكون نصح بالاستمرارية لشوبير، وأكدت كلمات كولر هذا الاتفاق، مشيرًا إلى أن الأساس في المساواة يتمثل في منح اللاعب الجهد والفرصة الكاملة، وهذا سيتم تطبيقه مع شوبير خلال الفترة المقبلة، مع الاحترام لقيمة ومهارات الشناوي.

صدى البلد