لا سبيل لاستقرار الشرق الأوسط سوى إقامة الدولة الفلسطينية – فيديو





قال أحمد سيد أحمد، خبير في العلاقات الدولية، إن لقاء وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الأيرلندي يعكس المركزية الدور المصري واستمراره في مختلف المسارات، بما في ذلك حشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين، وتوضيح الحقائق المتعلقة بالجرائم الإسرائيلية التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي.

وأضاف “أحمد” خلال مداخلته في برنامج “هذا الصباح” على شاشة “إكسترا نيوز”، أن هذا اللقاء يعزز جهود حشد الدعم الدولي من أجل تقديم المساعدات الإنسانية وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

وأكد خبير العلاقات الدولية، أن كل هذه اللقاءات التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية تعكس نجاح الجهود المصرية في المقاربة الشاملة وهي أن الحل السياسي يكمن في أن إقامة دولة فلسطينية بحدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

صدى البلد