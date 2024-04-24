تطعيم مليون رأس من الماشية بالنيل الأبيض





وقف الدكتور عادل حسن حسين رئيس المجلس الاعلى للثروة الحيوانية بولاية النيل الابيض اليوم بمنطقة ام القري بمحلية الجبلين اليوم علي سير عمليات حملة تطعيم الثروة الحيوانية بالولاية والتي ينفذها المجلس بالتنسيق مع منظمة الزراعة والاغذية العالمية (الفاو) عبر الشريك الوطني منظمة البرنامج الطوعي للمساعدات الإنسانية بالولاية والتي استمرت لمدة عشرة أيام وتستهدف مليون رأس من الماشية.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للثروة الحيوانية بالولاية اهتمام المجلس بتوفير كافة اللقاحات التي تسهم في حماية القطيع وتحسين صادر الثروة الحيوانية من أجل دفع عجلة الاقتصاد الوطني ، واشار إلى أن هذه الحملة شملت كل محليات الولاية وجاءت في وقت أصبحت فيه الولاية من أهم ولايات الصادر بالبلاد خاصه وإنه يوجد بها اكثر من مليون راس من الانعام صالحه للصادر ، وأكد ان كل فرق التطعيم بالمحليات ادت عملها بالصورة المطلوبة وغطت جزء من الثروة الحيوانية بالولاية ، وقال إن هنالك مساعي مع منظمة أطباء بلاحدود البيطرية الألمانية بتوفير مليون وخمسمائة من الامصال لإكمال عمليات تطعيم الماشية بالنيل الأبيض.

وفي السياق ذاته اوضحت الدكتوره امل عبدالله محمد علي مدير إدارة صحة الحيوان ومكافحة الاوبئة بالمجلس الأعلى للثروة الحيوانية بالنيل الابيض ان الحملة تأتي كاجراء وقائي لحماية القطيع من الأمراض الوبائية ،و قالت ان الحملة وفرت ثلاثه انواع من اللقاحات واستهدفت مليون راس من الماشيه جرعتان للضأن والماعز وجرعه واحده للابقار ، وابانت ان هذه الكمية من اللقاحات تم توزيعها علي جميع محليات الولاية حسب كثافة الثروة الحيوانية وتوقعت اكمال الجرعات المتبقية من التطعيم عبر اللقاحات التي توفرها منظمة أطباء بلاحدود البيطرية الألمانية للإدارة في غضون الايام المقبلة.

فيما ابان الدكتور صلاح الدين حبيب الله مدير إدارة الثروة الحيوانية بمحلية الجبلين ان المحليه تمتلك ثروه حيوانية كبيره تقدر بأكثر من اثنين مليون راس وقال إن عمليات التطعيم شملت جميع الوحدات بلقاحات التسمم الدموي للماشية والطاعون والجدري بالنسبة للضان والماعز ، وأكد سلامة القطيع بمحلية الجبلين وان التطعيم يتم تحوطا ووقايه من خطر الأمراض الوبائية.

وفي ذات الصدد وصف الأستاذ عبدالعزيز بابو عبدالقادر المنسق الميداني لمنظمة البرنامج الطوعي للمساعدات الإنسانية بالولاية مشروع حملة التطعيم بأنه حمايه للثروة الحيوانية واستعادة سبل كسب العيش للرعاة من خلال التدخل الطارئ للارتقاء بمستوي القطيع بمختلف انواعه بالولاية.

وكالة سونا