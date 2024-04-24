وإلى القضارف يدعو مفوضية اللاجئين لزيادة التدخلات بشأن لاجئي ونازحي الحرب بالولاية





دعا والي القضارف المكلف اللواء ركن معاش محمد احمد حسن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لزيادة التدخلات على وجه السرعة لمقابلة استضافة الولاية لاعداد كبيرة من اللاجئين والنازحين المتأثرين بالحرب الحالية وما ترتب على ذلك من ضغط عال على قطاع الخدمات.

واستعرض اللقاء الذى جمعه بمكتبه اليوم بممثل المندوب السامي للمفوضية بالسودان السيدة كريستين هامبرك بحضور عدد من اعضاء حكومة الولاية ومدير إسكان اللاجئين بالقضارف استعرض مجمل القضايا المرتبطة بتواجد اللاجئين والنازحين والمجتمع المستضيف لهم بالتركيز على الصحة والتعليم والمياه والمساعدة في توفير سكن بديل مزود بالخدمات للمتأثرين بالحرب المستضافين بالمدارس وفقا لسونا .

وعبر الوالي المكلف عن تقدير حكومة الولاية للدعم المقدر الذى قدمته المنظمات في المجالات كافة الا ان الأوضاع الراهنة واقتراب دخول فصل الخريف يتطلب مزيد من التدخلات السريعة.

فيما وعدت ممثل المندوب السامي بتعظيم المساعدات للاجئين والمجتمع المستضيف لهم بالولاية بالتعاون مع الشركاء وزيادة الدعومات عبر المنظمات الاممية الاخرى للتعاطي مع آثار الحرب وخدمة النازحين واعانة الحكومة على تقديم الخدمات وترقية مؤسساتها .

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