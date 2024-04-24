شاهد بالصورة والفيديو.. بعبارات فاضحة حملت إيحاءات واضحة.. نجم السوشيال ميديا السوداني جوان الخطيب يعود لإثارة الجدل على مواقع التواصل بمقطع مع صديقه ومتابعون: (انتم خصماً على الرجال)





عاد نجم السوشيال ميديا السوداني المعروف محمد الخطيبي, والذي يلقب نفسه باسم “جوان”, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين ظهر “جوان” في “لايف” تم تناقله على نطاق واسع وهو يتحدث مع أحد أصدقائه عبر تطبيق “تيك توك”.

وتحدث الخطيب وصديقه بعبارات وصفها المتابعون بالفاضحة والتي تحمل إيحاءات واضحة, وانتقد جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الثنائي بشدة مطالبين جمهور “تيك توك” بإلغاء متابعة مثل هذه المقاطع, وكتب أحدهم معلقاً: (انتم خصماً على الرجال)

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين