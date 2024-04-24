شاهد بالفيديو.. مطرب مصري يغني رائعة الفنان السوداني الراحل محمد الأمين (ود مدني) والجمهور يشيد: (أهل صعيد مصر يعشقون الغناء السوداني)





خطف مطرب مصري الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي السودانية وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يتغنى بإحدى أغنيات الفنان السوداني الراحل محمد الأمين.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد تغنى الفنان المصري الباهي محمد ضيف الله, الذي تنحدر أصوله من مدينة أسوان جنوب مصر, برائعة الباشكاتب (ود مدني).

“الباهي” قدم الأغنية بطريقة جميلة نالت اعجاب الجمهور السوداني الذي تغزل فيه وفي مدينة أسوان التي يسكنها النوبيين, وكتب أحد المتابعين: (أهل أسوان وصعيد مصر يعشقون الغناء السوداني).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين