خبر- تعميم – للصحف والقنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي





بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ 24 ابريل 2024

خبر- تعميم – للصحف والقنوات الفضائية و وسائل التواصل الاجتماعي

تطور الدعاوي القانونية ضد دولة الامارات و مليشيا الجنجويد المقدمة مذكرات وطلبات أمام المحكمة الجنائية الدولية و جامعة الدول العربية و منظمة التعاون الاسلامي.

في إطار الجهود التي قام المحاميان الدكتور محمد الزين محمد و الدكتور الطيب عبدالجليل حسين امام الجهات الاقليمية والدولية العدلية والقضائية و كمرحلة أولى تم تقديم شكوى و طلب فتح تحقيق لكل من المحكمة الجنائية الدولية و جامعة الدول العربية و منظمة التعاون الاسلامي و ذلك في شهر يناير 2024، وبعدها اتجه المحاميان بتاريخ 10 /02 /2024م الى مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر، وكان الهدف والغرض من الزيارة الإلتقاء بالضحايا والمتضريين والمتأثرين من الحرب، ولجمع إستدلالات وقائع أحداث الحرب الجارية منذ تاريخ 15 /04 /2023م في ولاية الخرطوم و ولاية الجزيرة لإعتبارهما مسرح أحداث الحرب الجارية، وشملت الزيارة مسح عام بالسفر لولاية الخرطوم (أم درمان)، ولاية نهر النيل (عطبرة/ الدامر)، الولاية الشمالية (مروي/ دنقلا)، ولاية كسلا، ولاية القضارف، ولاية البحر الأحمر. وإستطاع المحاميان إجراء تحقيق مبدئي، بمقابلة عينات ونماذج من الضحايا والمتضررين في مراكز الإيواء والمتأثرين من الحرب والمتمثلة في حكومات الولايات المستقبله للنازحين إليها من ولاية الخرطوم وولاية الجزيرة، ورصد عينات ونماذج عشوائية من وقائع البلاغات والشكاوي المقيدة والمدونة في مضابط الشرطة، وتأسيس شراكة مع الجهات المختصة، وبتاريخ 12 /03 /2024م إنتهت عملية المسح العام لوقائع الأحداث وآثارها الواقعة على النفس والمال و التي تعتبر من مكونات عناصر جرائم الحرب.

وعليه تقدم المحاميان بمذكرات اضافية وتكميلية للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 17 ابريل 2024، وكذلك تم تقديم خطاب شرح تفصيلي لمنظمة التعاون الاسلامي بتاريخ 23 ابريل 2024 و خطاب اخر لجامعة الدول العربية بتاريخ اليوم 24 ابريل 2024، شرح فيهما المحاميان ما تم إنجازه والقيام به من تحقيق أولي من المسح العام في مسارح الاحداث في ولايات الخرطوم ونهر النيل والشمالية والبحر الاحمر وكسلا والقضارف.

لمزيد من الاستفسار يمكن الاتصال:

الدكتور/ محمد الزين محمد 004748666811

الدكتور الطيب عبدالجليل حسين 00249123003103