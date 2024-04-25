



الحزب الشيوعي السوداني : موقف الحزب الشيوعي من حيث المبدأ يستند إلى التغيير الجذري وتفكيك الدولة السودانية وإعادة البناء من جديد وفق أسس يراها ولذلك هو ضد الجيش وضد الدعم السريع ، ولذلك سحب كل اجهزته وكل منظماته إلى عاصمة جنوب السودان جوبا واستقرت منظماته فى يوغندا وألتزم صمت فى غالب المشهد..

الانتهازية منهج أصيل لدى الحزب والواجهات التى كانت تملأ الساحة بالضجيج هى فى حالة كمون الآن ، ولكنها تظهر فى منتديات وورش عمل واستقطاب دعم ، مع خفوت الصوت وغياب الصورة..

وحين تقتضي الضرورة ستراهم هائجين..

فى هذه اللحظة المفصلية ودوامة القتل والسلب والابادة والتطهير العرقي والتهجير والإغتصاب والنزوح واللجوء ، فان موقف الحزب الشيوعي السوداني مخجل بل عار شديد..

د.ابراهيم الصديق على

24 ابريل 2024م