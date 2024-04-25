



المنطقة المنسية

جأرنا بالشكوى مرارا وتكرارا. بأن منطقة غرب النيل الأبيض منطقة منسية تماما. وهي تشكل مهدد أمني لولايات: كردفان الكبرى وولاية الخرطوم والنيل الأبيض. وتعتبر كذلك أفضل وأسهل طريق للمرتزقة في حالة الهروب من جحيم الجيش. وهذا هو الطريق الذي سلكه خليفة المهدي سابقا عندما (عرد) من الخواجات. وفي حرب أحفاده الجدد أصبحت المنطقة تنوم وتصحى على شبح المرتزقة. ولكن اليوم نؤكد بأن المنطقة بأسرها سوف تنوم على وسادة الأمن. إذ وصل الجيش منطقة العلقة وهو متجه لأمدرمان. وبهذا يكون الجيش قد أدخل المنطقة في مظلة التأمين الأمني. وخلاصة الأمر نجزم بأن حصار الجيش للمرتزقة من هذه المنطقة يشير لعزم الجيش على مواصلة حرب الكرامة التي شارفت على النهاية.

د. أحمد عيسى محمود

عيساوي

الخميس ٢٠٢٤/٤/٢٥