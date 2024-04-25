🔴 مؤتمر باريس (خطة إبليس) لفصل دارفور عن السودان الوطن





رفعت ثورة فولكر شعار: (حرية… سلام وعدالة). وفي التطبيق على أرض الواقع النتيجة (زيرو). وعدت الشعب بمائدة (المن والسلوى) عندما ترأس (تاجر الحمير) اللجنة الاقتصادية التي كان من ضمن عضويتها وزير مالية الثورة.

وخاذوقها الأكبر (الحامض دوك). والنتيجة الآن أكثر من (٩٠٪) من الشعب تحت خط الفقر. قطعت عهدا على نفسها تطبيق الديمقراطية بعد فترة إنتقالية تتراوح ما بين (١٠-١٥) سنة. ولكن جناحها العسكري (جنجا) التقط قفاز المبادرة من جناحها السياسي ليعلن بداية الديمقراطية يوم (٤/١٥) من العام الماضي عبر صندوق الذخيرة.

تغنت الجماهير كثيرا بأهزوجة (كل البلد دارفور). اتضح أن ذلك كذب في كذب. والدليل ما كشفه سلطان المساليت الذي شارك في مؤتمر باريس (خطة إبليس) حيث ذكر بأن المؤتمر ليس له علاقة بالمساعدات الإنسانية. بقدر ما هو يخص فصل دارفور عن السودان الوطن.

وخلاصة الأمر هذا هو مسار تقزم السياسي بدأ ينكشف رويدا رويدا.. ونجزم بأن مؤتمر باريس ما هو إلا مظاهر الفلم الحمدوكي…. والغريق قدام.



د. أحمد عيسى محمود

عيساوي

الأربعاء ٢٠٢٤/٤/٢٤