



المنظومة الفقهية الموازية …

هناك منظومة فقهية برزت من تحت الرماد تسكت عن طرد السكان واحتلال البيوت ونهب الأموال والممتلكات وهي التي بفقهها وفتاواها الصامتة تعطي تغطية لكل ما يحدث من المقاتلين ومرافقيهم من الغنامة والكسيبة حسبما تسرب من هنا وهناك.

هذا المنظومة الفقهية لا فتاوى علنية لها ، ولها مشايخ وأئمة ولسان حالها الصامت هو الفتوى الأبلغ.

هذه المنظومة تقيم في الخرطوم ولها مسابقات تحفيظ للقرآن الكريم وليالي للأذكار والاستغفار وشيوخ كان بعضهم أئمة لمساجد كبرى مشهورة في الخرطوم.

هذه المنظومة تقيم وتتحرك آمنة وتعقد الزيجات في البيوت المحتلة.

المخاطبة الجماعية لهذه المنظومة الفقهية الموازية من قبل علماء السودان وعلماء المسلمين من غير السودان ضرورة قصوى.

#كمال_حامد 👓