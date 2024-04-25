تبيان توفيق: يالهوووي (يا) لينا يعقوب !!





بالأمس أعلنتي عودة قناتي (الحدث والعربيه ) لمزاولة العمل من بعد إيقاف مُسبق .. واليوم نشرتي خبر إمتناع ممثل الخارجية السودانية عن الظهور والإدلاء بإفادات لقناتكم

هنالك حقيقه يجب أن تعلميها أنتي ومن معك وهي مهمه لكي يتثنى لكم تحديد ماهو مطلوب وتشريح إشكال المنع تارةً والمزاولة تارةً أخرى للإجابه على سؤال لماذا ( تمنعنا السلطات ) وأظن بأنها ليست المره الأولى التي يُتخذ فيها قرار ضد القنوات ..

أولاً .. من أًحًدًث الأثر حول عدم مهنية القناة وعدم حٍيادٍها في نقل الأخبار هو المواطن السوداني وليس مسؤولي الدوله ..

ثانياً .. هنالك الآلآف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه دونوا آرائهم وكتبوا حول قناتي الحدث والعربية وقالوا بأنها ليست أمينه في نقل الخبر وتترصد جانب القوات المسلحة ودائماً ما تطرُق على مؤخرة الطلقات لإشعال شيء ما .. وتتعمد إظهار ما يمكن تجاوزه خلال هذه المرحله الحرجه .. بل إن بعضهم قال بالحرف الواحد أن قناتكم تؤجج الأحداث ودائماً ما تُثير الفتنه وتًصُب الزيت على النار .. أظنكٍ تعلميين إن هذه الآراء موجوده حتى الآن بصفحات الكثيرين منهم ..

أصدُقُك القول .. إن قرار إيقافكم عن العمل أسعد المئات من السودانين ما جعلهم يحتفون به ويرون أنه سدُ لثغرة الشيطان ومازالو يُعًبٍرون عن إستيائهم بعد خبر عودتكم للعمل مرة أخرى.. هذا الشعور موجود وملموس لكل من يرى الحقيقه ..

هذا التقييم حقيقي حول أداء القناة ( لأن ) من قًيّمها هو المواطن وليس المسؤول .. ومواقف المسؤوليين وقراراتهم وتحذيراتهم قطعاً مبنية على مايطلبه المشاهدون .. لذلك

عليكم بمراجعة الأداء الذي ظل محل إنتقاد المشاهد وشُكوكه ..ثم الإجابه هو سؤال لماذا دائمآ ما تتعرض قناتي العربيه والحدث للإغلاق والطرد ؟ ثم تقييم المرحلة الحساسه التي يمر بها السودان للإجابه على ماهو المطلوب من لينا يعقوب السودانية خلال هذه المرحلة ما هو الحدث الذي يستحق النشر ومالا يستحق وأين يقف صوت القناه ؟ ثم من بعدها يمكنك كتابة يا لهووووي ( دأنا ) كنت غلطانه أوي وليس المسؤول …

وااااو

إنت في السودان مش حتقدر تستغفل الشعب …

تحياتي للجميع

#الجيش_السوداني

#الدعم_السريع_مليشيا_إرهابية

✍️ تبيان توفيق الماحي أكد