تيسير: السودان بعد كم سنة حيكون في أحسن حال على عكس معظم التوقعات





أنا عمري ما قنعت من خيراً في السودان

عمري ما تصورت غير إنو سيكون بخير

رغم إني من فتحت وما شايفة غير المحن المحيطة بيهو

قبل يومين بنتناقش أنا وصديق واصل جداً على عدة مستويات سألني رأيك بعد الحاصل دا كلو في أمل تاني في السودان دا؟

إجابتي كانت بسرعة وبلا تردد: السودان دا بعد كم سنة حيكون في أحسن حال على عكس معظم التوقعات الشايفة إنو الآن يحتضر ويلفظ في أنفاسو الأخيرة

المخاض والعذاب دا شايفاهو ولادة ما موت

وعذاب الولادة أخو الموت ..

تيسير عووضة