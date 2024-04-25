مدير شرطة ولاية القضارف يتسلم مهامه رسمياً ويتعهد بتطوير وترقية الأداء الشرطي بالولاية

إنفاذاً لتوجيهات المدير العام لقوات الشرطة و في إطار خطط رئاسة الشرطة الراتبة والتي تهدف لتحقيق الأمن والاستقرار وإنفاذاً لحكم القانون وبسط هيبة الدولة في ربوع بلادنا في ظل الظروف الاستثنائية والمنعطفات الأمنية الخطيرة التي تشهدها البلاد تسلم اللواء شرطة عصام الدين محجوب محمد أحمد مدير شرطة ولاية القضارف مهامه رسمياً مديراً لشرطة ولاية القضارف خلفاً لمديرها السابق اللواء شرطة مدثر حسب الرسول الخليل بحضور مدراء الدوائر و الإدارات العامة والمتخصصة ومدراء المحليات.

اللواء شرطة عصام الدين محجوب أوضح أن أمن واستقرار الولاية واجب في هذه الفترة التي تمر بها البلاد ، مبيناً أن قوات شرطة الولاية ستكون عيناً ساهرة على استقرار الولاية وداعماً لقواتنا المسلحة في دحر العدوان في معركة الكرامة ، داعياً لبذل المزيد من العمل لتطوير الأداء الشرطي بجانب اليقظة التامة والعمل بروح الفريق الواحد و تناغم كافة الأجهزة الامنية للوقوف سداً منيعاً في مواجهة كافة المهددات ، مؤكداً إنفاذ كافة خطط وبرامج شرطة الولاية الخاصة بترقية وتطوير العمل الخدمي والجنائي بشرطة الولاية.

المكتب الصحفي لشرطة السودان