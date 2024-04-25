وزير الداخلية المكلف والمدير العام لقوات الشرطة يتفقدان رئاسة قوات السجون بولاية البحر الأحمر





أكد اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف حرص واهتمام وزارته على توفير الدعم اللازم لخطط وبرامج قوات السجون خلال الفترة المقبلة حتي تضطلع بمهامها وواجباتها وأنشطتها باعتبارها الضلع الرابع في تحقيق العدالة الجنائية. جاء ذلك لدى زيارته الميدانية اليوم إلى رئاسة قوات السجون بولاية البحر الأحمر رفقة الفريق شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة بحضور الفريق شرطة ياسر عمر أبوزيد مدير قوات السجون ومدراء الإدارات والدوائر بقوات السجون ، مبيناً أن قوات السجون ظلت تضطلع بجهود كبيرة في إصلاح النزلاء وفق المعايير العالمية لحقوق الإنسان مما يتطلب توفير وتهيئة بيئة العمل الجاذبة باعتبار أن السجون تعتبر من المؤسسات العريقة ، مضيفاً أن مواكبة العمل وتطويره يتطلبان مراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بالنزلاء التي تراعي حقوق الإنسان وكرامته.

من جانبه أشاد الفريق شرطة ياسر عمر أبوزيد مدير قوات السجون بزيارة وزير الداخلية المكلف والمدير العام لقوات الشرطة لقوات السجون والتي تجيء والبلاد تشهد ظروفاً استثنائية تتطلب بذل مزيد من الجهود لترقية وتطوير عمل السجون ، مشيراُ إلى أن وزير الداخلية والمدير العام لقوات الشرطة وقفا على خطط وبرامج السجون في تهيئة بيئة العمل إضافة للبرامج والأنشطة الإصلاحية الخاصة بالنزلاء ، مؤكداً أن الزيارة لها ما بعدها في مسيرة العمل الإصلاحي بالبلاد.