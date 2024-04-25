لجنة تطوير مطار عطبرة الدولي تواصل اجتماعاتها





أكدت لجنة دعم وتطوير وتأهيل مطار عطبرة أن التحول الذي يشهده المطار حاليًا يهدف إلى تحويله إلى مطار دولي يلبي احتياجات الولاية والبلاد في مجالات نقل البضائع والركاب. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عُقد في قاعة وزارة البنى التحتية بعطبرة، برئاسة المهندس صلاح علي كركبة، وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية ورئيس اللجنة، وبمشاركة وزير البنى التحتية، المهندس سمير سعيد، والأمين العام للحكومة، الأستاذ عثمان أحمد عثمان، والمدير التنفيذي لمحلية عطبرة، الأستاذ عبدالرؤوف حسن، بالإضافة إلى جميع أعضاء اللجنة.

وأكدت اللجنة على أهمية مشاركة الجهات المحلية والشركات والبنوك ورجال الأعمال والغرف التجارية وشركات الطيران المحلية في تنفيذ العمل وفقًا للمعايير العالمية المعتمدة للمطارات الدولية.

وناشدت اللجنة بتكثيف الجهود الإعلامية لتحقيق جميع الأهداف المرجوة لتطوير المطار وتأهيله لاستقبال جميع أنواع الرحلات الجوية. وأكدت أيضًا أن العمل يجري بشكل ممتاز على المدرج الرئيسي والمنشآت الملحقة اللازمة لتحويل مطار عطبرة إلى مطار دولي.

سونا