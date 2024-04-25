وزير الخارجية المكلف يتسلم اوراق اعتماد سفير اوكرانيا لدى السودان





استقبل السيد السفير حسين عوض علي، وزير الخارجية المكلف، في مكتبه، السيد السفير ميكولا ناهورني، سفير أوكرانيا لدى السودان.

والذي قدم نسخة من أوراق اعتماده كسفير للسودان، والذي سيكون مقيمًا في القاهرة. رحَّب السيد وزير الخارجية بالسفير الأوكراني، متمنيًا له التوفيق والسداد في مهمته الرامية لتعزيز العلاقات بين البلدين. بدوره، عبَّر السفير الأوكراني عن سعادته بزيارة السودان وتقديم نسخة من أوراق اعتماده، مؤكدًا اهتمام أوكرانيا بتعزيز التعاون الثنائي مع السودان في جميع المجالات.

سونا