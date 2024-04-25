هيئة المواصفات والمقاييس تستلم أجهزة بتقنيات حديثة





أكدت الأستاذة رحبة سعيد عبد الله، مدير عام الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، على استمرار وتعزيز الجهود في تطوير العمل الفني بالهيئة، بهدف حماية الاقتصاد الوطني ومصالح المستهلك السوداني.

جاءت هذه التصريحات خلال الجلسة الافتتاحية لبرنامج تدريبي حول جهاز فحص وتحليل الذهب (XRF)، الذي شهد مشاركة عدد مهم من الكوادر الفنية المتخصصة في مجال دمغ المصوغات من مختلف الفروع بالولايات. وأعلنت عن وصول واستلام أجهزة حديثة ذات تقنيات متقدمة لفحص وتحليل الذهب، بما في ذلك أجهزة XRF لفحص وتحليل الذهب، وأجهزة ختم الذهب بالليزر، ومختبرات خاصة لفحص الأحجار الكريمة.

وأشارت إلى أنه سيتم توزيع هذه الأجهزة على مواقع الهيئة المختلفة لمواكبة التطور العالمي في مجال الفحص والتحليل للمعادن النفيسة، ولتسهيل تدفق صادرات الذهب السوداني. وثمنت جهود وزير مجلس الوزراء ووزير وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ومحافظ بنك السودان المركزي والجهات ذات الصلة في دعمهم ومساندتهم في توفير هذه الأجهزة، التي ستسهم في تسهيل الإجراءات الفنية للمعادن الثمينة بدقة وأداء عالي. ومن جانبه، أوضح م. التجاني بشير طه، مدير هيئة المواصفات قطاع البحر الأحمر، الطفرة النوعية التي ستشهدها المواصفات والمقاييس، خاصة في إدارة دمغ المصوغات، بعد تشغيل هذه الأجهزة المتطورة، التي ستسهم في تسهيل تقديم الخدمة الفنية للعملاء المختصين في المعادن الثمينة.

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