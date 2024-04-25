والي الشمالية يشهد حصاد القمح بمشروع معاوية البرير الاستثماري





شهد والي الولاية الشمالية، الأستاذ عابدين عوض الله، وأعضاء حكومته، ولجنة أمن الولاية، ولفيف من القيادات، أمس، عمليات حصاد محصول القمح في مشروع معاوية البرير للإنتاج الزراعي والحيواني بمنطقة التيتي بمحلية دنقلا.

وأكد والي الشمالية، في كلمته خلال الاحتفال، أن مشروع معاوية البرير يُعتبر من المشاريع الاستثمارية الناجحة والرائدة في الولاية، مشيرًا إلى استمرار حكومته في تنفيذ خططها وبرامجها ومشاريعها رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. وأكد التزام حكومته بتطوير القطاع الزراعي واستفادتها من إمكانيات وميزات الولاية الزراعية، ودعا جميع المستثمرين للاستثمار في الولاية الشمالية. وأعلن عن إضافة 10 آلاف فدان جديدة للمشروع.

ومن جانبه، أكد وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية بالشمالية، المهندس حسين عبد الغفور، أن مشروع معاوية البرير للإستثمار الزراعي والحيواني يمثل أحد المشروعات النموذجية والتقنية والعلمية، وأشار إلى دور الزراعة في دعم مجالات العمل الاقتصادي والتنموي والاجتماعي. وأكد أن عمليات حصاد محصول القمح تسير بشكل طيب في جميع المشاريع الزراعية الحكومية والاستثمارية، مُشيرًا إلى أن الولاية الشمالية مؤهلة لزراعة ونجاح كافة المحاصيل الزراعية.

إلى ذلك أوضح وزير الاستثمار والصناعة المكلف بالولاية الشمالية المهندس عمر علي صالح أن مشروع معاوية البرير للانتاج الزراعي والحيواني يمثل الاستثمار الوطني الحقيقي والنموذج والدليل والمرشد لكل المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار بالولاية الشمالية. وأكد أن المشروع يخطط الان للدخول في المرحلة الثانية وهي الصناعات التحويلية وأشار إلى أن وزارة الإستثمار والصناعة ماضية في تنفيذ برامجها وخططها ومشاريعها خدمة للمستثمرين ودفعا لعجلة الاستثمار والاقتصاد والتنمية والتطور المنشود لاسيما في ظل الظروف الماثلة.

بدوره أشاد المدير التنفيذي لمحلية دنقلا الدكتور مكاوي الخير الوقيع بتجربة مشروع معاوية البرير للانتاج الزراعي والحيواني بمحلية دنقلا ودوره الكبير في تنوع الانتاج الزراعي مؤكدا إهتمام المحلية ووقوفها مع خطط ورؤية إدارة المشروع نحو التوسع والتطور خاصة في مجال الصناعات التحويلية. فيما أكد مدير مشروع معاوية البرير للاستثمار الزراعي والحيواني المهندس عثمان محمد الحسن أن الولاية الشمالية يعول عليها كثيرا في تعويض البلاد من الانتاج الزراعي وأشار إلى أن المشروع مستمر في تنفيذ خططه والدخول في الصناعات التحويلية وإقامة العديد من المصانع خلال الفترة القادمة . واضاف أن المساحة الكلية للمشروع تبلغ 25 ألف فدانا وتم تركيب 100محورا فيه حتى الآن.

وتجدرة الإشارة إلى أن جملة المساحة المزروعة بمحصول القمح في هذا الموسم 1800فدانا بمشروع معاوية البرير وتقدر إنتاجية الفدان بعشرين جوالا فيما قدرت إنتاجية الفدان الواحد في المشاريع التي تمت فيها عمليات الحصاد بخمسة عشرة جوالا للفدان الواحد ويلاحظ الفرق في الانتاجية لاستخدام مشروع معاوية البرير لاحدث ماتوصلت إليه تقانة زراعة القمح في العالم. من ناحية ثانية تفقد والي الولاية الشمالية الاستاذ عابدين عوض الله والوفد المرافق له المناشط القائمة بالمشروع والتي تشمل الثروة الحيوانية والبساتين والاعلاف والعديد من المحاصيل النقدية والموسمية في طور التجارب والتي قطعت اشواطا بعيدة.

سونا