واشنطن تحض طرفي النزاع في السودان على وقف الهجمات في شمال دارفور





قالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان يوم الاربعاء، إن الولايات المتحدة تدعو جميع الأطراف المسلحة في السودان إلى وقف الهجمات على الفور في منطقة الفاشر بولاية شمال دارفور.

والفاشر هي عاصمة ولاية شمال دارفور، وقد لجأ إليها كثير من النازحين بعدما ظلّت لفترة طويلة بمنأى من الحرب الدائرة بين الطرفين منذ عام.

ويخوض الجيش السوداني قتالاً لإنهاء تمرد الدعم السريع المستمر منذ 15 أبريل من العام 2023، وسط مساندة واسعة من المستنفرين وحركات الكفاح المسلح.

الشرق للأخبار + وكالات