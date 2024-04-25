أروى جودة: المنافسة لا تشغلني – صورة





تحدثت الفنانة أروى جودة عن ردود الفعل التي تلقتها بسبب دورها في مسلسل “نعمة الأفوكاتو” الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، مؤكدة أنها كانت إيجابية للغاية وتفوقت على كل توقعاتها. على الرغم من أن الجمهور كره شخصية “سارة مكاتب” التي جسدتها بسبب طبيعتها الشريرة والطماعة واللعوب، إلا أن هذا الكره يُعتبر دليلًا على نجاحها في أداء الدور. قامت ببذل جهد كبير خلال عملية تصوير الدور، وأبدت سعادتها بالنجاح الذي شعرت به من خلال تفاعل الجمهور ومواقع التواصل الاجتماعي. ورغم ذلك، تعترف بأنها لم تنج من الانتقادات، ولكنها لم تُعطِها الكثير من الاهتمام، لأنها تدرك أنه مهما كان نجاح الفنان، فإنه سيبقى عرضة للانتقادات.

وأضافت جودة، في حوار أجرته مع مجلة «لها»: أسباب كثيرة شجعتني على الانضمام إلى هذا المسلسل، أهمها الدور الذي أسند إلي فيه، فأنا أبحث دائما عن أدوار جديدة ومميزة لم أقدمها من قبل، كما أن الشخصية مؤثرة في الأحداث، والسيناريو مكتوب بحرفية عالية ويشوقك لمتابعة الحلقات، إضافة إلى أنني أتعاون في المسلسل للمرة الأولى مع المخرج محمد سامي الذي حقق العديد من النجاحات مع الجمهور خلال السنوات الماضية، كما يجمعني لأول مرة مع مي عمر. المسلسل بالنسبة لي متكامل على كل المستويات.وعن فكرة المنافسة، وهل تشغلها، ردت: أبدا، فكل دور بالنسبة لي تجربة أتحدى من خلالها نفسي كممثلة، حتى إذا ظهرت ضيفة شرف في عمل ما أتحدى نفسي بأن أنفذ ما يريده مني المخرج والمؤلف في المشهد، لأكون عند حسن ظن الجمهور بي. التوفيق بيد الله وأتمنى النجاح لجميع زملائي.

الأنباء الكويتية